В Коми экспертиза ДНК помогла раскрыть убийство младенца

Экспертиза ДНК помогла правоохранительным органам раскрыть преступление, произошедшее в 2005 году в Коми. Об этом рассказали в программе «КРИК» на телеканале "Юрган".

В апреле 2005 года в мусорном контейнере во дворе дома по улице Карла Маркса в Сыктывкаре нашли тело новорожденной девочки. Тогда найти ее мать и, как позже стало известно, виновницу смерти не удалось. Следы её крови изъяли и приобщили к делу.

В 2012 году провели первую ДНК-экспертизу. Тогда удалось определить группу крови подозреваемой. Повторную экспертизу назначили в 2020 году. Эксперты нашли схожесть с генотипом мужчины, которого отправили в СИЗО по обвинению в преступлении. Оказалось, что умершая девочка была его сестрой, от которой избавилась роженица.

Несмотря на то, что преступление раскрыли, дело в суд не пойдет - сроки давности уже истекли.

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