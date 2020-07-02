2020-07-02T22:26:40+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 2 июля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Инфографика Алексея ПонарядоваВ Коми сегодня зарегистрировали 50 новых случаев заражения коронавирусом. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 50 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 3513 случаев инфицирования. Изучаем, где в этот раз выросло количество «ковидных» пациентов.

В Воркуте и Усинске количество случаев заражения выросло до 1288 и 884 соответственно. Благо, в «столице мира» ситуация налаживается: сегодня там зафиксировали 19 выздоровевших и 14 заболевших.

Сосногорск (+5) и Ижемский район (+4) демонстрируют неприятный рост. В Ухте количество случаев заражения перевалило за сотню, а в Усть-Куломском районе только один новый случай инфицирования.

В Инте, Печоре и Койгородском районе новых случаев заражения нет. Вуктыл так и остается светлым пятном на коронавирусной карте Коми. Остальные муниципалитеты, к сожалению, сегодня данные не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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