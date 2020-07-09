В Коми прорабатывают новый формат домов-интернатов для ветеранов

Владимир Уйба встретился с лидерами ветеранских организаций Коми. Они обсудили поддержку ветеранов, реабилитацию ветеранов боевых действий, реализацию социальных проектов. Об этом пишет пресс-служб главы региона.

Советник главы Коми по делам ветеранов Людмила Жукова предложила создать в каждом муниципалитете дома-интерната для ветеранов малой вместимости. Об этом просят сами ветераны. Владимир Уйба отметил, что минтруд республики прорабатывает новый формат домов-интернатов для ветеранов.

- Это будет учреждение социальной опеки, но такого семейного или квартирного типа, в котором у каждого ветерана будет своё жилое помещение. Сейчас мы продумываем концепцию. Пилотный проект хотим отработать в Сыктывкаре, - пояснил врио главы Коми.

Председатель Коми правления «Российского союза ветеранов Афганистана», Вадим Клюпа попросил помочь с получением отработанной военной техники для парков Победы в Воркуте, Инте и Усинске.

Владимир Уйба идею поддержал. Врио главы региона рассказал также о планах по созданию региональной системы военно-патриотического воспитания молодёжи с развитой инфраструктурой.

- Мы хотим создать на базе патриотического центра «Звезда» в селе Визинга небольшой аналог парка «Патриот», - рассказал В. Уйба. – Только он будет не смотровой, а действующий, где наши ребята перед службой в армии будут проходить хорошую подготовку. С руководителем «Звезды» Андреем Владимировичем Кичигиным мы эту идею тоже обсуждали. С Минобороны, замминистра Юнус-Беком Баматгиреевичем Евкуровым, я переговорил, они готовы предоставить отработанную технику, учебное оружие. Мы будем это делать совместно с военным комиссариатом Коми, соответствующая команда от генерал-лейтенанта Евкурова уже дана.

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