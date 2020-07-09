2020-07-09T13:14:57+03:00
Общество

Спортсмены Коми составили резолюцию с просьбой открыть фитнес-центры

Они обязуются исполнять все требования Роспотребнадзора
Дарья ЮДИНА
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Спортсмены хотят добиться нормального режима работыСпортсмены хотят добиться нормального режима работы
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Спортсмены Коми составили резолюцию, в которой просят открыть фитнес-центры. Об этом сообщает «Коми Гор».

Представители спортивных федераций и фитнес-центров встретились с министром физической культуры и спорта Коми Николаем Бережным. На встрече они снова подняли вопрос о полноценном открытии фитнес-центров. Ранее спортсмены отправили письмо врио главы региона, в котором просили разрешить им работать в нормальном режиме.

По итогам встречи с министром спортсмены составили резолюцию. Представители фитнес-центров и федераций в ней обязуются соблюдать все требования Роспотребнадзора. Взамен они попросили не ограничивать их только индивидуальными тренировками: такой формат работы экономически невыгоден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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