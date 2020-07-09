В Ухте кладбище, где похоронены исторические деятели, зарастает сорняками

В Ухте кладбище, где похоронены исторические деятели, находится в ужасающем состоянии. Несмотря на то, что оно является объектом культурного наследия, кладбище приводят в порядок лишь несколько родственников усопших и горожанка Маргарита Шкарлат, пишет «PRO город Ухта».

Мемориальное кладбище кладезь истории. Здесь захоронены деятели культуры, искусства, врачи, первостроители Ухты. Большинство политические репрессированные.

На кладбище покоится Иван Ильич Косолапкин почетный буровой мастер Ухты, один из первопроходцев Севера. Он участвовал в трех войнах: Русско-Японской, Первой Мировой и Гражданской. Иван Ильич был в составе первой геологоразведочной экспедиции 1929 года, которая поспособствовала становлению и развитию нефтяного промысла в Ухтинском районе. Сейчас его могила Косолапкина заросла сорняками. За ней никто должным образом не ухаживается

Неподалеку покоится Андрей Яковлевич Кремс главный геолог, заместитель начальника управления по науке Ухтинского территориального геологического управления, доктор геолого-минералогических наук. Могила Андрея Кремса сегодня тоже позабыта.

На мемориальной табличке на входе написано, что кладбище находится под охраной. А по факту за ним почти никто не следит. Лишь за несколькими могилами ухаживают родственники усопших. Остальные захоронения очень старые. Ведь кладбище на Загородной было создано в 40-х годах. Площадь небольшая порядка 40 соток. Многие могилы разорены людьми или попросту сравнялись с землей.

С 1990 года за могилами и кладбищем своими силами ухаживает ухтинка Маргарита Шкарлат. Здесь у нее не похоронены ни родственники, ни друзья. Однако женщина приходит несколько раз в неделю, чтобы убрать мусор, сорняки, и хотя бы как-нибудь отремонтировать покосившиеся памятники.

- Случайно забрела на это кладбище и ужаснулась. На табличке на входе написано, что объект охраняется, но это не так. Последний сторож умер еще в 1994 году. С тех пор я тут «хозяйничаю», как могу облагораживаю, - говорит Маргарита Шкарлат.

Маргарита Вячеславовна уже отреставрировала некоторые надгробия, отремонтировала ограды. Она постоянно подкрашивает памятники, заменяет покосившиеся кресты. Ухтинка своими силами восстановила могильный холм и поставила крест на захоронении репрессированной солистки Московского театра Станиславского Сусанны Геликонской.

Некоторые могилы были уже почти уничтожены природой, от надписей на прогнивших крестах ничего не осталось. Однако женщина восстановила большинство табличек. Правда, не все могилы удалось инициализировать. Также с 1995 года Маргарита Вячеславовна описывает и ведет учет всех захоронений на кладбище. Уже собрала свыше полутора тысяч фамилий и имен. За свою работу Маргарита Шкарлат награды и денег не просит, но хочет, чтобы ей помогали.

Это кладбище, как и восемь других, расположенных в Ухтинском районе, находится на балансе УЖКХ. Ведущий эксперт эксплуатации объектов внешнего благоустройства Эльвира Буровихина рассказала, что УЖКХ заключило контракт с местной подрядной организацией, занимающейся сбором мусора. Вывозом занимается регоператор. Между тем, кто должен заниматься благоустройством могил, в муниципалитете разобраться не могут.

- На нашем содержании сейчас находится девять кладбищ. Недавно мы приобрели мусорные бункеры и установили их при входе на кладбище по Загородной. Также покрасили уже существующие контейнеры. В этом месяце мы планируем провести субботник на этом кладбище. Мы покосим траву, соберем весь мусор. Охрану кладбища мы организовать не можем, ибо в муниципалитете на это попросту нет средств, - прокомментировала Эльвира Буровихина.

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