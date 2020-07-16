Коронавирус в Коми 15 июля 2020: 53 новых случаев заболевания COVID-19
На сайте стопкоронавирус.рф обновили данные. За сутки в России зарегистрировали еще 6429 случаев заболевания COVID-19, в Коми — 53 случая. Всего с начала пандемии в республике выявили 4469 случаев инфицирования.
За сутки выздоровели 94 человека. Всего излечились 2538 человек. Новых смертей не зафиксировано.
Данные с сайта стопкоронавирус.рф
Напомним, что в Воркуте и Усинске недавно объявили о смягчении ограничений. Там разрешили работать летним кафе открытого типа. При этом разрешили использовать только одноразовую посуду.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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