Реконструкторы из Коми проплыли от Карелии до Мурманской области

Реконструкторы из Коми проплыли более 1200 километров от Карелии до Кандалакши (Мурманская область). Целью был исторический фестиваль, который отменили из-за пандемии коронавируса, пишет «Комионлайн».

Путешествие началось 14 июня. Группа из 19 реконструкторов выехала из Сыктывкара. Спустя двое суток они прибыли в Карелию и там спустили на воду ладью «Варыш».

- Стартовали на ладье от Пинудшей (Карелия). Маршрут был следующий: Пиндуши - губа Святуха - Пиндуши - Повенец (начало Беломорско-Балтийского канала) - Беломорск - Соловецкие острова - острова Вересовки - губа Малый Питкуль. В обратную сторону: губа Малый Питкуль - остров Большой Робьяк - местечко Разноволок, - говорит участник экспедиции Александр Плюснин.

Фото из группы "Великий водно-волоковый путь (Республика Коми)" "ВКонтакте"

Путешественники преодолели 1251 километр. Сам поход занял 20 дней. Александр Плюснин пояснил, что большую часть пути экипаж плыл по заливам Белого моря.

- Из них 480 километров это Онежское озеро и реки и озера на Беломорско-Балтийском канале. Соответственно, 781 километров - это Белое море, а точнее Онежская губа и Кандалакшский залив,- добавил он.

Экспедиция состояла из трех лодок: ладьи «Варыш» (Сыктывкар), ладьи «Иван Рокаччу» (Пиндуши) и капитанской гички (Петрозаводск). В Сыктывкар реконструкторы вернулись 5 июля.

- Целью похода была Кандалакша, точнее губа Малый питкуль, которая располагается недалеко от нее. Именно там должен был пройти фестиваль исторической реконструкции «Гандвик». Сам фестиваль из-за карантина отменили, но ряд реконструкторов из Мурманска и Кандалакши все-таки решили собраться и провести товарищескую встречу, - сказал реконструктор.

Фото из группы "Великий водно-волоковый путь (Республика Коми)" "ВКонтакте"

Путешествовали реконструкторы на свои деньги. В августе они планируют проплыть на ладье путь новгородской дружины с помощью гранта, который выиграл историко-реконструкционный клуб «Кречет».

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