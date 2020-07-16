Кировский полицейский спас людей в Коми

Фото пресс-службы УГИБДД по Кировской области

Кировский автоинспектор спас людей в Коми. Николай Русских предотвратил взрыв автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД по Кировской области.

15 июля начальник ОГИБДД МО МВД России «Лузский» майор полиции Николай Русских возвращался из служебной командировки. В два часа ночи на автодороге Киров – Сыктывкар в районе села Летка он заметил грузовой автомобиль в клубах дыма. Автоинспектор тут же направился к транспортному средству, чтобы помочь. По словам водителя грузовика, он перевозил битум. Потушить огонь у него не получилось. Осознавая, что загоревшийся автомобиль может взорваться, инспектор попросил участников ДТП отойти от машины подальше и вызвал экстренные службы. Пожарные прибыли вовремя и потушили огонь. Никто не пострадал.

Водитель поблагодарил Николая Русских за помощь.

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