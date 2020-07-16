2020-07-16T15:17:15+03:00
Общество

В Коми спасатели и кинолог наши подростков, потерявшихся в лесу

Вместе ними заблудился взрослый
Дарья ЮДИНА
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В Коми спасатели нашли потерявшихся ягодниковВ Коми спасатели нашли потерявшихся ягодников
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В Коми спасатели нашли четырех человек, потерявшихся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Сегодня в половине одиннадцатого утра поступила информация о том, что возле поселка Аджером Корткеросского района в лесу заблудились четыре человека. Трое из них подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

На месте оперативно организовали поиски с участием сотрудников пожарно- спасательной части, поисково-спасательных отрядов, ОМВД, поселковой администрации и местных жителей. Из Сыктывкара направили дополнительные силы МЧС, в том числе спасателя-кинолога.

Ближе к полудню, в пяти километрах от автомобильной дороги Сыктывкар -Троицко-Печорск, обнаружили автомобиль, на котором потерявшиеся отправились в лес. Чуть позже сотрудники пожарно-спасательной части Корткеросского района нашли самих ягодников и вывели их из леса. Помощь медиков спасенным не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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