Коронавирус в Коми 6 августа 2020 года: три новые смерти

В Коми умерли еще три пациента с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайт стопкоронавирус обновили цифры в «ковидной» статистике. В России лабораторно подтвердили еще 5267 случаев заражения, в Коми еще 37. Всего с начала пандемии в нашем регионе выявили 5567 случаев инфицирования.

Выздоровел еще 121 человек. Всего в республике вылечились 4457 человек. За сутки зафиксировали три новых летальных исхода, всего в Коми умерли 64 пациента с коронавирусом.

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