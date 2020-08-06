Тяжело пострадавших в аварии в горах Урала доставили в Инту

Пострадавших в аварии у Лысой горы доставили вертолетом санавиации в Инту

Мужчин, которые серьезно пострадали в аварии в горах Урала, доставили в Инту вертолетом санавиации. Об этом пишет «Комиинформ».

5 августа примерно в 80 км от Инты, около реки Лемва у Лысой горы, как называют ее местные жители, произошла авария с грузовиком «Урал». Двоих мужчин сильно придавило тем, что находилось в салоне автомашины.

Пострадавшие смогли дозвониться до службы скорой помощи Инты. К ним на автомобиле выдвинулась бригада скорой помощи. Прибыв на место и оценив состояние мужчин, врач и фельдшер поняли, что не смогут по тяжелой дороге доставить их в стационар. Тогда они обратились в Центр медицины катастроф Коми, который отправил на спасение людей вертолет. В ожидании вертолета санавиации, который вылетел из Усинска, врач и фельдшер скорой находились на месте аварии и оказывали помощь пострадавшим.

Мужчины получили закрытые травмы грудной клетки, состояние их тяжелое. Медики ЦРБ Инты сейчас делают все возможное, чтобы спасти их жизни.

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