Бывший врио УФСИН по Коми переехал в Рязанскую область

Александр Кулагин и Игорь Кулагин. Фото с сайта УФСИН по Рязанской области

УФСИН по Рязанской области возглавил Александа Комков. Вчера его личному составу представил начальник Управления режима и надзора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Игорь Кулагин. Ранее Александр Комков был врио руководителя УФСИН по Коми.

Напомним, что ранее временно исполняющим обязанности главы УФСИН по Коми назначили Дмитрия Коновалова. Нового начальника личному составу представили в июне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госдумы Михаил Романов опроверг свое выдвижение от Коми

Он просто помогает с выборами в Госсовет (подробности)