В Воркуте под мостом нашли тело 19-летнего парня

Следователи в Воркуте начали проверку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воркуте под мостом нашли 19-летнего юноши. Об этом пишет газета «Моя Воркута».

Вчера примерно в 22 часа под Тиманским мостом нашли тело парня. Следователи начали выяснять обстоятельства смерти и назначили процессуальную проверку. По ее итогам примут решение: возбуждать уголовное дело или нет.

Ведомство просит очевидцев происшествия обратиться в следственный отдел для предоставления информации – лично или по электронной почте vorkuta@11.sledkom.ru или по телефону 3-24-07.

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