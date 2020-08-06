Житель Коми после ссоры с мамой проехал тысячу километров

Житель после ссоры с матерью проехал тысячу километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Коми после ссоры с матерью уехал за тысячу километров. Об этом пишет «Комионлайн».

Житель села Объячево Прилузского района 11 июля ушел из дома после ссоры с матерью. Он сел на велосипед возлюбленной и куда-то уехал. При этом 42-летний мужчина не взял с собой в дорогу вещи, деньги и документы. Он перестал отвечать на звонки.

Мужчину начали искать. Последний раз пропавшего видели 13 июля возле села Ношуль едущим на велосипеде по трассе Чебоксары — Сыктывкар.

Как сообщили в прилузском отделе СУ СК по Коми, полицейские обнаружили пропавшего сельчанина 29 июля в одной из деревень Угличского района Ярославской области, которая находится примерно в 1200 километрах от его дома. Там сельчанин остановился у родственников. По его словам, туда он добрался на велосипеде 23 июля и находится в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося следователи провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела.

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