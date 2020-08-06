Школу-долгострой в Орбите все-таки откроют 1 сентября

Многострадальная школа в Орбите все-таки откроет двери для школьников 1 сентября. Фото пресс-службы главы Коми.

Школу-долгострой в сыктывкарском микрорайоне Орбита все-таки откроется 1 сентября. Об этом снял сюжет телеканал «Юрган».

Учиться в ней будут школьники 5-11 классов. Школа станет корпусом Гимназии им. А.С. Пушкина. Основное здание учебного заведения не может принимать детей из-за аварийного состояния. Решение о переводе учащихся гимназии в Орбиту приняли в городской гимназии.

Учиться в школе будут не только гимназисты. Она частично «разгрузит» школы в микрорайоне.

Напомним, что школу в Орбите строят с 2016 года. Объект покинули два подрядчика. Довести до ума школу смогла только третья компания. На её строительство потратили 860 млн рублей.

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