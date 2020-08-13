Коронавирус в Коми на 13 августа 2020 года: две новые смерти

В Коми сегодня от коронавируса выздоровели еще 45 человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные о распространении COVID-19 в стране. В России за сутки заболевших стало больше на 5057 человек, в Коми на 45 человек. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 5968 случаев заражения.
Выздоровели еще 45 человек. Всего вылечились 4809 человек. За сутки зафиксировали два новых летальных исхода, всего в регионе умерло 73 пациента с COVID-19.
Напомним, что в Коми в очередной раз смягчили ограничения. В частности, предпринимателям вернули возможность работать ночью.
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