Ученые из Коми нашли десятый признак старения Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые из Коми нашли десятый признак старения. Об этом сообщается на сайте Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Принято выделять девять признаков (причин) старения: 1. Нестабильность генома. 2. Укорочение теломер. 3. Эпигенетические изменения. 4. Утрата протеостаза. 5. Нарушение сигнальных путей, связанных с распознаванием питательных веществ. 6. Дисфункция митохондрий. 7. Клеточное старение. 8. Истощение пула стволовых клеток. 9. Изменение межклеточных коммуникаций.

Александр Фединцев и Алексей Москалев из республики опубликовали статью, темой которой стало повышение жесткости внеклеточного матрикса (многокомпонентная субстанция, в которую погружены все клетки организма). Ученые Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН утверждают, что накопление повреждений долгоживущих молекул может нанести значительный ущерб клеткам и тканям. Фактически, в статье предполагается, что этот процесс может даже быть основной причиной нескольких общепринятых признаков старения, таких как клеточное старение.

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