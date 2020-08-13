В Сыктывкаре мужчина угрожал оружием людям

Фото из группы "Персонажи Сыктывкара" "ВКонтакте"
В Сыктывкаре молодой человек угрожал оружием людям на улице. Об этом пишет «PG11.ru».
Очевидец рассказала, что вечером 10 августа на улице Малышева молодой человек приставал к несовершеннолетним. К парню подошел мужчина и сделал ему замечание.
- После этого молодой человек достал из своей машины огнестрельное оружие и начал угрожать тому мужчине, который сделал замечание. В это время во дворе гуляло много детей, — сообщила сыктывкарка.
Потом парня забрали его знакомые. Оружие они прихватили с собой. На бузотера написали заявление.
В МВД рассказали о некоторых подробностях этого инцидента. Предварительно установлено, что во дворе дома по улице Малышева находилась семья: муж, жена, 16-летняя дочь и сын. Незнакомый молодой человек сделал комплимент жене и 16-летней дочери семейства, что крайне не понравилось отцу. Он посчитал такое поведение оскорбительным.
Между мужчинами возник конфликт. Молодой человек подошел к машине своих друзей, которая стояла недалеко. Из автомобиля он достал предмет, который был похож на травматический пистолет. Он продемонстрировал его, после чего покинул место происшествия на машине приятелей.
Как сообщают в УМВД, по факту происшествия проводится проверка, личность молодого человека установлена.
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