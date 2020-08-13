Ухтинских подростков подозревают в угоне самосвала

В Ухте подростки устроили аварию с самосвалом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте подростков подозревает в угоне самосвала. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Следователи установили, что 9 августа фигуранты, находясь на производственной базе на Индустриальной улице, угнали самосвал «КАМАЗ». После подростки катались на нем по городу. Угон закончился аварией: школьники съехали в кювет, бросили самосвал и сбежали.

В ходе допроса подозреваемые признали вину. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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