Ухтинских подростков подозревают в угоне самосвала

В Ухте подростки устроили аварию с самосвалом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ухте подростков подозревает в угоне самосвала. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.
Следователи установили, что 9 августа фигуранты, находясь на производственной базе на Индустриальной улице, угнали самосвал «КАМАЗ». После подростки катались на нем по городу. Угон закончился аварией: школьники съехали в кювет, бросили самосвал и сбежали.
В ходе допроса подозреваемые признали вину. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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