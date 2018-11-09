Воркутинские зоозащитники подыскивают спасенному от рук «блогера-изувера» коту нового хозяина

В администрации Воркуты рассказали, как прошла операция по спасению кота из рук «блогер-изувера». В ней участвовали не только специалисты мэрии, но и неравнодушные горожане.

Кота вызволили из квартиры Светлана Куриловой в поселке Северный под Воркутой вчера, 8 ноября. Ранее СМИ сообщали, что спасти животное приехал сам мэр Воркуты Игорь Гурьев. Оказалось, что это не так:

- В спасательной операции участвовали сотрудники мэрии, сам не ездил. Достаточно много было людей: и простых горожан, и волонтеров. Сотрудники администрации поддерживали связь с полицией и скорой помощью. Это была совместная слаженная работа, - рассказала «Комсомолке» мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Как сообщают зоозащитники, Светлана спокойно открыла дверь, не стала сопротивляться, когда у нее забрали кота и, в сопровождении родственницы, села в машину скорой помощи. Сейчас за женщиной наблюдают медики. Напомним, воркутинка снимала пугающие ролики об издевательствах над животным и выкладывала их на YouTube-канал. Многие пользователи сети после просмотра видео поставили под сомнение ее психическое здоровье.

Сейчас кот, которого назвали Снежок, находится на передержке у неравнодушной жительницы Воркуты. В будущем коту подыщут хозяина. Уже сейчас есть много желающих взять пушистого к себе домой.

- Осваивается, привыкает, худоват, напуган. Потихоньку будем приводить его в норму. Некоторые пишут, что бывшая хозяйка кота Светлана пострадала, но это не так. Прошу не верить клевете. Женщина находится в больнице под присмотром врачей, - сообщила зоозащитница Дарья Д.