Аварийную поликлинику снесут в 2020 году, если к тому времени не передадут в частные руки

Депутаты совета Сыктывкара вновь включили в прогнозный план приватизации на следующий год аварийное здание поликлиники, расположенное на улице Бабушкина, 25. И, судя по прозвучавшим репликам, народные избранники уже не надеются, что объект обретет владельца. Вопрос рассматривался сегодня на заседании постоянных комиссий представительного органа муниципальной власти и будет вынесен на сессию совета.

В план приватизации вошли 8 объектов, в том числе и многострадальная экс-поликлиника №1. Трехэтажный дом пустует уже почти 10 лет, в последние три года городские власти усиленно пытались найти хозяина для помещения и участка земли. Но безрезультатно.

- Мы понимаем, что здание находится в аварийном состоянии, а стоимость, которую устанавливают независимые оценщики, достаточно велика и непривлекательна для бизнеса. Объект уже неоднократно выставлялся на торги, и каждый раз в ходе аукциона шло пошаговое понижение цены. Но никто не изъявлял желание принять участие в торгах, - прокомментировала ситуацию Анна Дю, спикер совета Сыктывкара.

В последний раз здание было оценено в сумму 61 млн рублей, а земельный участок - в 14,5 млн рублей. В свое время из муниципального бюджета было выделено 200 тысяч рублей на обеспечение безопасности аварийного дома. На эти деньги были установлены решетки на первом этаже и ограда вокруг здания. В праздничные дни там дежурят охранники.

На сегодняшнем заседании комиссий депутат-коммунист Илья Богданов поинтересовался, когда-то же будет снесено аварийное здание.

- Если в 2019 году объект не будет приватизирован, то уже тогда будет ставиться вопрос о сносе, - ответила Ирина Янчук, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Сыктывкара.

А это означает, что в эпопее с поиском собственника для аварийной экс-поликлинике все-таки будет поставлена точка.