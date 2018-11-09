Эксперимент не удался: ижемская общественница подводит итоги выживания на 3, 5 тысячи рублей в месяц

12 ноября исполнится месяц, как ижемская общественница Галина Рочева начала одиозный эксперимент – прожить на 3, 5 рублей в месяц. В итоге, за 30 дней в режиме строгой экономии ушло 4 тысячи рублей с небольшим. Кроме того, женщину спасали домашние соленья и варенья. О своем питании ижемка рассказывала в соцсетях. Огромная поддержка людей удивляла, радовала и дарила женщины силы, о чем она рассказала «Комсомолке».

12 октября жительница Ижмы по совету скандальной чиновницы из Саратова села на диету, поставив себе цель – прожить на 3,5 тысяч рублей в месяц. Отчеты о питании жительница Коми регулярно публиковала на своей странице в социальной сети. Несмотря на строгую экономию, женщина старалась питаться разнообразно. Большим подспорьем для нее стали домашние заготовки. В итоге, Галина Рочева чуть-чуть не уложилась в означенную сумму. Общественница делает вывод – нельзя загонять людей в такие узкие рамки:

- Прожить на 3 500 рублей невероятно сложно. Это надо пенсионеру просто не выходить из дома. От недостатка витаминов начинается депрессия, настроение падает. Заметьте, люди сейчас почти не улыбаются. Это неправильно. Мы жители Севера, мы должны питаться хорошо. Почему же нас все время загоняют в положение выживания, как в 90-е годы?Неужели мы, живя в такой богатой республике, достойны жить на 3 500 рублей, - отмечает Галина.

Несмотря на то, что формально эксперимент не удался, так как Галина Рочева не уложилась в означенную сумму, пенсионерка не считает его провальным:

- Очень много отклика, очень много поддержки. После публикаций в СМИ меня даже стали узнавать на улице! Однажды написала девушка, которая получает от мужа алименты в размере 4 тысяч, но ей нужно при этом кормить двоих детей. На эти деньги она и живет! Она рассказала о своей опыте выживания на эти гроши, - поделилась Галина Рочева.

Напомним, что министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова в начале октября заявила, что на 3 500 рублей можно прожить месяц, да еще стать «моложе, красивее и стройнее». Спустя время чиновницу уволили. Громкое заявление высокопоставленного лица породило волну экспериментов по всей стране. Например, саратовский депутат Николай Бондаренко, который попытался продержаться на «министерской диете», попал в больницу.