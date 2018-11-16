2018-11-16T11:17:25+03:00
Общество

Минздрав Коми: «Горячую воду в больницу Вуктыла подадут сегодня»

Две недели врачи и пациенты замерзали в ЦРБ без отопления
Кира ВОЛКОВА
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Температура в помещениях больницы не поднималась выше +10С. Фото uac-info.comТемпература в помещениях больницы не поднималась выше +10С. Фото uac-info.comФото: из открытых источников
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Работы по ликвидации аварии для подачи горячей воды во второй корпус Вуктыльской центральной районной больницы завершаются. Скорее всего горячая вода появится в старом корпусе ЦРБ сегодня, сообщили «КП» в Министерстве здравоохранения Коми.

- 31 октября в 13.00 была обнаружена утечка теплоносителя из системы теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке от ТК6 до здания поликлиники. После вскрытия лотка специалистами ООО «Аквасервис» выяснилось, что требуется срочная замена труб на аварийном участке, - говорит пресс-секретарь ведомства Полина Абрамова. - Работы начались 3 ноября. Замену труб от ТК6 до здания поликлиники закончили на следующий день.

Однако, по данным Минздрава, при запуске теплоснабжения и горячей воды обнаружился порыв горячей воды дальше по трассе, а тепло в здание так и не поступило: «Сейчас отопление в поликлиническом корпусе Вуктыльской центральной районной больницы есть. Работы по ликвидации аварии для подачи горячего водоснабжения ведутся. По сообщению руководства ЦРБ горячая вода будет сегодня».

Напомним, что 2 ноября единственная в Вуктыльском районе больница осталась без тепла и горячей воды. Замерзающих пациентов второго корпуса — там располагается реанимация, хирургическое и детское отделения, спасали от холода всей больницей. В это время в Вуктыльском районе температура воздуха ночью опускалась до -10С. Из-за того, что в больнице одновременно круглосуточно работали десятки обогревателей стало выбивать элеткрощитки, начались перебои со светом.

Тяжелее всего пришлось врачам и персоналу ЦРБ. Многим медикам пришлось работать, вести прием в неотапливаемых помещениях.

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