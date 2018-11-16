2018-11-16T14:55:55+03:00
Общество

Коми - на втором месте по размеру "мусорного" тарифа

В нашей республике - 165 рублей, а в Калмыкии - 61,87 рубля
Алиса КОЗЛОВА
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В Коми самый высокий тариф на вывоз мусораВ Коми самый высокий тариф на вывоз мусораФото: из архива "КП"
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Всю страну охватила "мусорная реформа", во многих российских регионах уже установлен тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Для жителей Коми плата за мусор начислятся уже с 1 ноября.

Напомним, что для городских жителей, чьи дома подключены к центральному отоплению, тариф составит 165 рублей на одного человека. А для селян, проживающих в частных домах с печкой, установлен тариф в сумме 72 рубля. Плата начисляется на каждого прописанного жильца. Напомним, ранее расчет производился с учетом площади квартиры или дома.

Любопытный факт: республика по размеру "мусорного тарифа" находится на лидирующих позициях среди других регионов. Коми - на втором месте после Камчатки по размеру платы за вывоз мусора. На Камчатском полуострове действуют два региональных оператора, поэтому установлены разные тарифы. На одной территории - это 359, 78 рублей (для городских квартир) и 350, 71 рубль (для домов с печным отоплением). Во второй зоне тарифы меньше: 276,51 руб. и 296,54 руб. соответственно. На третьем месте - Воронежская область, где установленный тариф в сумме 139, 3 рубля. В Мурманской области гражданам придется платить за ТБО 136 рублей, в Волгоградской области - 129, 26 рублей, в Ростовской области - 124,75 рублей на человека. Самый "дешевый" тариф действует в Калмыкии: всего 61,87 рублей.

Отметим, что мусорный тариф действует далеко не во всех регионах России. А есть регионы, как, например Камчатка или Краснодарский край, где работают сразу два региональных оператора по обращению с бытовыми отходами.

Рейтинг тарифов на вывоз мусора в различных регионах страны

Рейтинг тарифов на вывоз мусора в различных регионах страны

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