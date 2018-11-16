Коми - на втором месте по размеру "мусорного" тарифа
Всю страну охватила "мусорная реформа", во многих российских регионах уже установлен тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Для жителей Коми плата за мусор начислятся уже с 1 ноября.
Напомним, что для городских жителей, чьи дома подключены к центральному отоплению, тариф составит 165 рублей на одного человека. А для селян, проживающих в частных домах с печкой, установлен тариф в сумме 72 рубля. Плата начисляется на каждого прописанного жильца. Напомним, ранее расчет производился с учетом площади квартиры или дома.
Любопытный факт: республика по размеру "мусорного тарифа" находится на лидирующих позициях среди других регионов. Коми - на втором месте после Камчатки по размеру платы за вывоз мусора. На Камчатском полуострове действуют два региональных оператора, поэтому установлены разные тарифы. На одной территории - это 359, 78 рублей (для городских квартир) и 350, 71 рубль (для домов с печным отоплением). Во второй зоне тарифы меньше: 276,51 руб. и 296,54 руб. соответственно. На третьем месте - Воронежская область, где установленный тариф в сумме 139, 3 рубля. В Мурманской области гражданам придется платить за ТБО 136 рублей, в Волгоградской области - 129, 26 рублей, в Ростовской области - 124,75 рублей на человека. Самый "дешевый" тариф действует в Калмыкии: всего 61,87 рублей.
Отметим, что мусорный тариф действует далеко не во всех регионах России. А есть регионы, как, например Камчатка или Краснодарский край, где работают сразу два региональных оператора по обращению с бытовыми отходами.
Рейтинг тарифов на вывоз мусора в различных регионах страны