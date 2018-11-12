На Урале стало больше либрокубикуларистов

Уральцы стали бережнее относиться к природе – жители региона заменили бумажные книги виртуальными. По данным сервиса «МегаФон.Книги», активнее включились в процесс представительницы прекрасного пола, которых среди мобильных читателей на 64% больше, чем мужчин.

По количеству онлайн-чтецов лидирует Свердловская область, здесь проживает в 12 раз больше книгочеев, чем в Республике Коми. Самый заядлый книголюб живет на севере Большого Урала – в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, за месяц он прочитал 37 произведений. Знакомиться с литературой пользователи мобильной библиотеки предпочитают в утреннее время – до 10.00 и в вечернее – после 18.00. Этих людей называют либрокубикуларисты – это те, кто любит почитать, лежа в постели. Чаще других книги открывают на смартфонах фирм Apple, Samsung и Xiaomi.

Фото:пресс-служба Уральский филиал ПАО «МегаФон»

В основном уральцы читают фэнтези, любовные романы, книги по психологии и саморазвитию, детективы и современную российскую прозу. Самыми популярными произведениями российских авторов в октябре стали: «Тайные виды на гору Фудзи» Виктора Пелевина, «Чужая Земля» Олега Дивова и «S-T-I-K-S. Существование» Артема Каменистова. «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, «Подсознание может всё!» Джона Кехо и «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза – вошли в ТОП 3 книг зарубежных авторов.

Бумажные книги занимают много места, их неудобно брать в поездку и невозможно читать без освещения. Закономерно, что на фоне уменьшения печатных тиражей рынок электронных и аудиокниг продолжает расти. Согласно исследованию ВЦИОМ, чаще в цифровом формате россияне предпочитают читать новости – 67% от числа опрошенных и профессиональную литературу – так ответили 42% респондентов. Удобный шрифт, настраиваемые режимы, небольшой размер – гаджеты более универсальны и практичнее для чтения в свободную минутку.

Фото:пресс-служба Уральский филиал ПАО «МегаФон»Фото: материалы пресс-служб

«По мнению ученых, даже полчаса чтения в день могут благоприятно сказаться на продолжительности жизни. Чтобы оздоровление было комфортным и не ударило по карману, достаточно подключить «МегаФон.Книги» – многотысячную онлайн-библиотеку. Здесь хранится свыше 100 000 произведений, а также можно приобрести более 250 000 электронных и 20 000 аудиокниг в полном каталоге «ЛитРес» со скидкой 20%», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФон» на Урале Александр Малов.

При первом подключении в течение 7 дней доступ к тысячам книг бесплатный, включается с помощью команды *424*4#. С 8-го дня стоимость составит 7 р. в день.