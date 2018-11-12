2018-11-12T11:49:55+03:00
Общество

Художник-карикатурист Виктор Порохня незадолго до смерти сжег все свои картины

И выкинул мольберт, служивший ему 40 лет
Алиса КОЗЛОВА
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Виктор Порохня: "За вокзалом я буду сжигать свои картины по числу прожитых лет" Фото: Дмитрий НапалковВиктор Порохня: "За вокзалом я буду сжигать свои картины по числу прожитых лет" Фото: Дмитрий Напалков
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Недавно ушедший из жизни художник-карикатурист Виктор Порохня уничтожил свое творческое наследие. За три месяца до смерти мастер шаржей сжег все свои картины. Об этом он сообщил на своей личной страничке в соцсети "Вконтакте". Судя по опубликованному посту, Виктор Порохня находился на грани отчаяния и никто не пришел к нему на помощь.

" 5 августа за вокзалом я буду сжигать свои картины по числу прожитых лет. Я сжигаю свои работы, так как не могу найти новую квартиру-мастерскую. Недавно в "Октябре" прошла моя последняя выставка в Сыктывкаре, гдя я показал единственные литографии и республике, портреты писателей, шаржи и карикатуры, иллюстрации к коми сказкам, показал серию головы, сделанные в оригинальной технике, показал линогравюры, портреты Шпектора (экс-мэр Воркуты), Высоцкого и Логиновой (певица). Теперь это все останется в фотографиях и в золе", - такой пронзительный пост Виктор Порохня опубликовал 20 июня на своей странице в "Вконтакте".

Автор публикации заострил внимание проблемах в сфере подготовки творческих кадров. Художник написал, что в республике идет всеобщая деградация: закрываются художественные школы, отстуствует смена поколений, государство перестало предоставлять мастерские для творчества. Художники получают площадки для работы только в случаях, когда кто-нибудь из мэтров уходит из жизни.

"Сегодня кому-то повезет. На мусорнике я выкинул большой мольберт, служивший мне 40 лет", - с грустью сообщил Виктор Порохня.

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