«Ученики ждут субботника, как праздник»: как жительница Ижмы учит детей любить чистоту

Проект «Комсомольской правды в Коми» - «Сам себе волонтер» - подходит к концу. Последняя героиня рубрики — ижемская общественница Галина Рочева, которая каждый год вместе с учениками школы убирает родное село. Для нее главное – просветительный момент: дети, которые борются с мусором, понимают, что кидать его – нельзя. Галина Рочева рассказала о своей экологической инициативе, которой в этом году исполнилось 10 лет.

Фото или личного архива Галины Рочевой

«Наш район – Сельхозтехника – отдален от центра села. Конечно, мусор около дороги и АЗС – это привычное явление. 10 лет назад я решила, что так быть не должно. Я поставила для себе ежегодную цель – проводить субботники с детьми местной школы, чтобы привить им любовь к природе.

Сначала выходила на уборку со своими детьми и другими заинтересованными взрослыми. Сейчас к инициативе подключились дети местной школы. Я хочу донести до учеников, насколько важна тема чистоты. Всем известен факт, что если каждый человек на земле кинет бумажку на землю, то скопится целый бумажный город. Важно, чтобы дети столкнулись с этой проблемой, так сказать, лицом к лицу.

Как правило, уже в мае дети начинают спрашивать, когда мы выйдем на уборку. Мы выбираем самый солнечный день, вооружаемся граблями и мешками, и выходим на работу. В среднем, за зиму скапливается около 40 мешков мусора – это пластиковые бутылки и фантики. Убираем и каналы вдоль дороги. Мы управляемся с мусором обычно за три часа. После субботника обязательно проводим чаепитие и беседуем. Субботники стали доброй традицией и настоящим праздником чистоты, что радует».

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