2018-11-12T14:07:41+03:00
Общество

Место оскандалившегося прокурора Сосногорска Полянского занял Роман Якименко

Экс-руководитель ведомства был уволен в связи с фактами вымогательства и рукоприкладства
Алиса КОЗЛОВА
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В прокуратуре Сосногорска произошла смена руководства. Фото: www.210fz.ruВ прокуратуре Сосногорска произошла смена руководства. Фото: www.210fz.ru
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В Сосногорске произошла смена руководителей городской прокуратуры. Теперь вместо уволенного со скандалом и.о.руководителя надзорного ведомства Сергея Полянского прокуратуру возглавил Роман Якименко.

Напомним, Сергей Полянский заработал нехорошую славу с подачи местного предпринимателя Андрея Рубцова. Бизнесмен обвинил Полянского в вымогательстве и рукоприкладстве и написал заявление в прокуратуру Коми. Скандальная история произошла еще 3 июня в ресторане "Бакинский дворик". Предприниматель стал свидетелем того, как прокурор потребовал сидевшего за соседним столиком Бориса Попова оплатить его счет (сумма превышала 28 тыс. рублей), а после жестоко избил его. Благодаря Сергею Рубцову история приобрела широкую огласку, и Сергей Полянский был уволен.

Недавно на должность прокурора Сосногорска заступил Роман Якименко. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор РФ. Роман Якименко проходил службу в органах прокуратуры Коми с 1999 года после окончания Уральской государственной юридической академии. Назначался на должности: следователя прокуратуры по надзору за соблюдением законов исправительных учреждениях, следователя,старшего следователя прокуратуры города, заместителя прокурора, прокурора города, прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления. До назначения прокурором Сосногорска занимал должность первого заместителя прокурора Ухты. Генпрокурор РФ назначил Якименко прокурором Сосногорска сроком на пять лет.

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