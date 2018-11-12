Юрий Спиридонов, Николай Оплеснин и Петр Истомин - претендуют на бренд аэропорта Сыктывкара
Масштабная акция по присвоению имени известной личности сыктывкарскому аэропорту вышла на новый этап. Сегодня на сайте "Великие имена России" была определена тройка претендентов на бренд "воздушых ворот" столицы Коми. В нее вошли первый глава Коми Юрий Спиридонов, первый в республике летчик и герой Гражданской войны Петр Истомин и Николай Оплеснин, герой Советского союза, погибший на Великой Отечественной войне.
Напомним, что лонг-лист составили коми писатель Иван Куратов, известный педагог Александр Католиков, летчик и первый директор аэропорта Николай Банбан, ученый-социолог Питирим Сорокин, писатель и ученый-этнограф Каллистрат Жаков, первый Глава Коми Юрий Спиридонов и летчик, герой Гражданской войны Петр Истомин, герой Советского союза участник Великой Отечественной войны Николай Оплеснин, писатель и драматург Виктор Савин, просветитель зырян Стефан Пермский.
Народное голосование будет идти до 30 ноября сразу на нескольких интернет-площадках: на сайте "Великие имена России" и через паблики проекта. Свой голос можно отдать и по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17.
Итоги акции подведут 5 декабря.