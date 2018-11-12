2018-11-12T17:50:20+03:00
Общество

Юрий Спиридонов, Николай Оплеснин и Петр Истомин - претендуют на бренд аэропорта Сыктывкара

Нейминг "воздушной гавани" вышел на новый этап
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.votezde.orgФото: www.votezde.org
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Масштабная акция по присвоению имени известной личности сыктывкарскому аэропорту вышла на новый этап. Сегодня на сайте "Великие имена России" была определена тройка претендентов на бренд "воздушых ворот" столицы Коми. В нее вошли первый глава Коми Юрий Спиридонов, первый в республике летчик и герой Гражданской войны Петр Истомин и Николай Оплеснин, герой Советского союза, погибший на Великой Отечественной войне.

Напомним, что лонг-лист составили коми писатель Иван Куратов, известный педагог Александр Католиков, летчик и первый директор аэропорта Николай Банбан, ученый-социолог Питирим Сорокин, писатель и ученый-этнограф Каллистрат Жаков, первый Глава Коми Юрий Спиридонов и летчик, герой Гражданской войны Петр Истомин, герой Советского союза участник Великой Отечественной войны Николай Оплеснин, писатель и драматург Виктор Савин, просветитель зырян Стефан Пермский.

Народное голосование будет идти до 30 ноября сразу на нескольких интернет-площадках: на сайте "Великие имена России" и через паблики проекта. Свой голос можно отдать и по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17.

Итоги акции подведут 5 декабря.

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