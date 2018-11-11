2018-11-11T14:43:28+03:00
Общество

Под Ухтой горел дом: пострадали четыре человека

Женщина и трое детей попали в больницу
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Пожар произошел около часа ночиПожар произошел около часа ночиФото: МЧС по Коми
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В воскресенье, 11 ноября, в ухтинском поселке Водный произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел около часа ночи на улице Ленина. На место происшествия прибыли 10 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. В результате выгорело 50 квадратных метров здания, еще около 40 покрыто копотью.

Во время пожара из дома эвакуировали трех детей и одну женщину. Они получили легкие ожоги и отравление угарным газом. Всех пострадавших госпитализировали.

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