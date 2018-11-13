В правительстве Коми рассмотрят вопрос снижения тарифа за вывоз ТБО

Правительство Коми представит предложения по снижению размеров платы граждан за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО.

Такое поручение дал сегодня, 13 ноября, Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам рабочего совещания, на котором были рассмотрены вопросы внедрения новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в соответствии с требованиями федерального законодательства в Коми заработал новый порядок сбора и вывоза ТКО. На этот порядок уже перешли, кроме нашей республики, и ряд других регионов, в том числе: Астраханская область, Алтайский край, Челябинская область, Республика Карелия, Новгородская область, Ивановская область, Липецкая область, Курская область, Саратовская область, Республика Адыгея.

В Республике Коми разработана территориальная схема обращения с отходами, на основании конкурсного отбора определён региональный оператор по обращению с ТКО – им стало ООО «УХТАЖИЛФОНД». Региональным оператором проведены консультации с руководством всех городов и районов республики, в каждом муниципалитете определены перевозчики ТКО. На данный момент в ООО «УХТАЖИЛФОНД» обратилось свыше 2500 потребителей для заключения договора.

Размер предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО Республики Коми – ООО «УХТАЖИЛФОНД» составил 883,17 рублей за куб. м (без учёта НДС). Указанный размер был снижен в сравнении с прогнозным размером тарифа, рассчитанным исходя из максимального значения приведённой стоимости услуги регионального оператора, рассчитанной в целях проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Коми (1737,24 руб. за куб.м без НДС), и в сравнении с конкурсной заявкой ООО «УХТАЖИЛФОНД», с которой организация выиграла данный конкурс (1458,54 руб. за 1 куб.м без учёта НДС).

Основными факторами, оказывающими значительное влияние на величину единого тарифа регионального оператора, являются:

- значительная площадь, занимаемая Республикой Коми, и низкая плотность населения;

- недостаточное количество объектов размещения ТКО, вследствие чего расстояния транспортирования от объектов образования и накопления ТКО до некоторых объектов размещения отходов превышает 500 км (например, в МО МР «Усть-Цилемский» от сёл Новый Бор и Ермица до полигона в Ухте);

- наличие труднодоступных населённых пунктов, транспортная связь с которыми отсутствует в период весеннее-осенней распутицы.

«Во всех субъектах Российской Федерации новая система регулирования в области обращения с ТКО должна заработать до 1 января 2019 года. В Республике Коми мы эту работу начали на 2 месяца раньше, чтобы на практике отработать механизмы и возникающие нюансы, которые существенно влияют сегодня в том числе и на размер соответствующих тарифов. Задача Правительства – в кратчайший срок все эти вопросы тщательно проработать, чтобы и новая система заработала как часы, и стоимость услуги для населения была приемлемой», - подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава Республики Коми поручил региональному Правительству представить предложения по снижению размеров платы граждан за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО в рамках установленных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг.

Министерство ЖКХ и Минприроды региона необходимо внести изменения в территориальную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в целях её оптимизации. Курирующему вице-премьеру Константину Лазареву поручено до конца года доложить о полной готовности регионального оператора по обращению с ТКО и каждого муниципального образования республики к оказанию данных услуг населению в соответствии с федеральным законодательством. Отчёт должен быть представлен совместно с главой каждого муниципального образования региона.

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