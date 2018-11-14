Жители Ухты собирают деньги в помощь сыну и матери пропавшей Анастасии Щетининой

В Ухте собирают деньги для матери и 7-летнего сына пропавшей в Ухте Анастасии Щетининой.

13 ноября неравнодушные горожане начали собирать материальную помощь для родных Анастасии, которые переживают тяжелые времена. Пять дней ничего не известно о судьбе молодой ухтинки:

- Если вы хотите оказать помощь матери и сыну Анастасии, ее карта - 2202 2009 0355 6205. Перевод - Зинаиде Михайловне Малковой, - сообщают волонтеры. Пост о сборе средств вышел во многих соцсетях. Сообщают, что данные карты проверены: она действительно принадлежит матери погибшей.

Напомним, чтобы найти Анастасию Щетинину сплотились сотни волонтеров, которые несколько дней вдоль и поперек прочесали Ухту и ее окрестности. Известные медиумы со всей России давали советы, где искать молодую ухтинку. 12 ноября, стало известно, что поиски добровольцами приостановлены. Вчера, 13 ноября, в соцсетях распостраняют информацию, что тело погибшей нашли в реке волонтеры поиска. Правоохранители опровергают данные добровольцев. Поиски продолжаются.