Универсальный полицейский. Один день из жизни участкового Сыктывкара

Участковый уполномоченный отдела полиции №2 УМВД России по Сыктывкару Рамиль Азизов стал победителем регионального конкурса «Народный участковый – 2018». Он также принял участие во всероссийском конкурсе участковых на сайте «Комсомолки» komi.kp.ru. Результаты которого объявят 16 ноября. «КП-Коми» провела с майором полиции часть рабочего дня и посмотрела на его службу изнутри.

Утро

Обычный день Рамиля Азизова начинается с утренней планёрки. Затем полицейский начинает работу по заявлениям-делает обход, чтобы опросить горожан или провести беседу с нарушителями.

«Среднестатистический потрет жителя третьего микрорайона» - трудоустроенный, спокойный, семейный человек», - отмечает РамильФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Среднестатистический потрет жителя третьего микрорайона» - трудоустроенный, спокойный, семейный человек», - отмечает Рамиль. Но, несмотря на то, что третий микрорайон считается спокойным, и тут есть дома, в основном это малосемейные общежития, где живут неблагополучные семьи.

Есть дома, в основном это малосемейные общежития, где живут неблагополучные семьиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пьянство - зло

Дел, связанных с пьянством, у участкового немало. Например, в одной из квартир сын, который живет с родителями, повадился поднимать руку на родную мать. Доведенная до отчаяния женщина стала искать защиты у правоохранителей. В результате дело дошло до суда, мужчине вынесли условное наказание. После десятка бесед со стражем правопорядка эжвинец закодировался. «С августа он не пьет, тихий, теперь мне не страшно, спасибо!» - поделилась женщина, когда мы с Рамилем зашли к ней.

полицейский делает обход, чтобы опросить горожан или провести беседу с нарушителямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пьянство — это зло. За 12 лет службы Рамилю не раз приходилось применять силу в отношении буйных и агрессивных. Но, к счастью, не было случаев, в которых следовало бы применить оружие.

На шум есть управа

Большое число заявлений — шумные соседи. Во время обхода мы постучались к дедушке, которому не дают спать квартиранты сверху. Чтобы защитить свое право на спокойный отдых он несколько раз обращался к Рамилю.

Во время обхода мы постучались к дедушке, которому не дают спать квартиранты сверхуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Терпим, терпим, а потом чаща терпения переполняется — обращаемся к участковому. После того, как стражи правопорядка поговорят — тихо. А затем забывают о полиции и снова гудят. Поэтому и приходится обращаться часто, - признался жилец дома Леонид Гудырев. На таких шумных соседей есть управа: участковый составляет протокол об административном правонарушении - шуме в ночное время.

Надо обладать смекалкой и чувством юмора

Ситуации, с которыми сталкивается Рамиль, самые разные. Они происходят не по шаблону, как и многое в жизни. Иногда приходится проявлять креативность, чтобы найти решение проблемы:

Большое число заявлений — шумные соседиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мужчина оплатил услугу мастера по ремонту стиральных машин. Мастер деньги взял, а работу не выполнил. Телефон не берет. Как быть? С помощью коллеги сделали заказ на адрес, где я его и поджидал. Тут уж мастеру деваться было некуда: он пошел со мной, чтобы дать показания, - вспоминает Рамиль.

Люди

В первые годы, признается Рамиль, было сложно, так как не было опыта. «Наши преподаватели всегда повторяли, что самое трудное впереди. Теория теорией, а на участке конкретный человек и конкретная ситуация. Шока, конечно, не было. Были наставники, которые поддерживали», - рассказывает Рамиль. Теперь Рамиль уже сам, как старший участковый, наставник для молодых полицейских.

На участке Рамиля есть книга отзывов, где любой желающий может оставить письменное сообщениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Три раза в неделю с пяти вечера на участок могут прийти горожане, у которых есть к участковому вопросы. В означенное время всегда есть заявители — кто-то жалуется на соседей, кто-то на агрессивных родственников. Люди разные, но к каждому нужно найти подход: внимательно выслушать и понять, в чем проблема.

- Однажды пришла бабушка со словами, что ей угрожает сын. Мужчина был опрошен, вину свою не отрицал. Было заведено уголовное дело, он получил условную судимость. Человек понял, что он под колпаком правосудия, нужно меняться для того, чтобы жить нормальной жизнью, - вспоминает Рамиль.

Отзывы

На участке Рамиля есть книга отзывов, где любой желающий может оставить письменное сообщение. Участковым, безусловно, важно знать мнение людей о своей работе. Участие в конкурсе «Народный участковый» дало Рамилю такую возможность: «Читал отзывы в соцсетях. Было приятно, когда люди оставляли положительные комментарии, оценивая мою деятельность».

Рамиль даже спустя 12 лет службы не ощущает работу рутинойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Было и другое. Писали соцсетях: «Участкового не дозовешься». Рамиль отметил, что стражи правопорядка всегда открыты: на сайте МВД есть фото с мобильными телефонами каждого участкового. «И люди звонят», - отмечает он.

Вечное движение

Рамиль стал участковым по примеру своего дяди, который работал в МЧС. Форма и героизм, которым была овеяна профессия пожарного, побудила его пойти в милицию. Несмотря на то, что каждый день приходится иметь дело с изнанкой жизни — побоями, драками, разбоями — Рамиль даже спустя 12 лет службы не ощущает работу рутиной.

- Нет, наоборот, на работе всегда движение. С некоторыми делами приходится сталкиваться много раз. Но, считаю, что нужно быть предельно внимательным к каждому человеку. Это основа работы, - признается Рамиль.

С усталостью участковый борется с помощью переключения на другие виды деятельности — чтением и спортом. В отпуске стараюсь выезжать к морю. «Но долго отдыхать не могу, начинаю скучать по работе», - признается Рамиль.

Вечер

Рабочий день заканчивается всегда в разное время. Рамиль сдает табельное оружие и идет домой, чтобы на другой день снова заступить на службу. Мы понимаем: за один день мы увидели лишь маленькую часть огромного айсберга работы, с которым имеет дело участковый. Просто это такая профессия — покой людей оберегать.