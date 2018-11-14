В Сыктывкаре спасатели сняли со льдины посреди Сысолы девушку

Неординарный случай произошел вчера, 13 ноября, в столице Коми.

Горожанин, выгуливавший собаку в районе пересечения улиц Домны Каликовой и Береговая, спустился к реке Сысола и увидел сидящего на льдине человека.

- Мужчина с собакой сразу же вызвал скорую и спасателей, - рассказывает очевидец спасательной операции Максим. - Сначала мы думали, что какой-то мужчина решил свести счеты с жизнью, но, присматревшись, поняли, что это девушка. Возможно, решила утопиться. Она вела себя неадекватно: кричала и материлась на спасателей.

Очевидцы: девушка вела себя неадекватноФото: Предоставлено "Комсомолке"

Ползком по льду

Первыми к берегу прибыли медики и сотрудники пожарной части. Они хотели оперативно доставить человека на берег. Но лед на реке местами был еще очень хрупкий и провернуть спасательную операцию не удалось.

К этому времени на место происшествия подоспели сотрудники Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми».

- Мы с напарником — Александром Костроминым, переоделись в теплые водонепроницаемые костюмы. Ступать на тонкий лед было опасно — человек находился в 50 метрах от берега. Тогда я взял круг и пополз на середину реки, - говорит спасатель Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» Андрей Вирясов.

Александр Костромин тянул круг на берегФото: Из личного архива героя публикации

Имени не назвала

Выбирая места, где лед потолще, Андрей ползком приближался к девушке. Одно неловкое движение, и девушка в любой момент под тяжестью намокшей куртки и сапог могла пойти ко дну.

- Наверное, у нее что-то случилось: она постоянно плакала и отказалась называть свое имя, - вспоминает спасатель. - Я посадил ее на спасательный круг и начал подталкивать к берегу. Оттуда с помощью веревки круг тащил мой напарник и ребята из городского спасотряда.

Андрей Вирясов 50 метров полз по тонкому льдуФото: Из личного архива героя публикации

Спасательная операция длилась не меньше часа.

Редкий случай

На суше девушкой уже занялись сотрудники скорой помощи, машина которой все это время дежурила на берегу Сысолы.

- Утром 13 ноября спасатели передали девушку на подстанцию скорой помощи, - сообщила «КП-Коми» пресс-секретарь Министерства здравоохранения РК Полина Абрамова. - В настоящее время девушке оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В «СПАС-Коми» рассказали, по подобные случаи не часто происходят в столице региона:

- Это редкий случай счастливого спасания человека на воде. К сожалению, наших водолазов чаще вызывают на поиски уже утонувших людей, - отметили в сыктывкарском отряде.