В Сыктывкаре появился современный мобильный комплекс для обслуживания и ремонта тепловых сетей

В Сыктывкарских тепловых сетях Коми филиала «Т Плюс» введен в работу новый автомобильный ремонтно-технический комплекс (АРТК) на базе шасси «ГАЗон Next».

Комплекс обладает широким набором инструментов для обслуживания и ремонта теплосетевого оборудования. В состав АРТК входят гидравлическая станция с двумя погружными насосами, осветительная установка, бензиновый генератор с функцией сварки, компактная дизельная мотопомпа, герметизатор трубопровода, осевой электрический вентилятор, консольный кран, применяемый при работах в ограниченном пространстве, и т.д. Также комплекс оснащен удобной кабиной для персонала.

Первый опыт использования АРТК сотрудники предприятия оценили положительно. По словам мастера тепловых сетей Сергея Торопова, с помощью машины удалось максимально быстро выполнить сразу несколько операций: откачать воду из тепловой камеры, провентилировать подземное сооружение, провести сварочные работы.

«Одна подобная автомастерская заменяет несколько единиц техники, - комментирует заместитель начальника района тепловых сетей Антон Руденский. – Также она позволяет сократить долю ручного труда ремонтных бригад».

Применение АРТК поможет повысить оперативность и качество ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.

В перспективе подобные мобильные комплексы поступят на вооружение и других производственных подразделений «Т Плюс» в Республике Коми.