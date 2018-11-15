«Человекопосыпалка». В Усинске рабочие лопатой выбрасывали из кузова грузовика песок прямо во время движения

Одно из усинских сообществ опубликовало в соцсети фото того, как посыпают дороги. На кадрах видно рабочих, которые лопатой выбрасывают из кузова грузовика песок – прямо во время движения. Судя по комментариям, это было около поста ГИБДД. В Госавтоинспеции региона прокомментировали нарушение.

Ручную технологию посыпания асфальта местные жители окрестили с юмором «человекопосыпалкой». Очевидцы пишут, что машину сфотографировали недалеко от Усинска по дороге в вахтовому поселку Харьягинский.

В ГИБДД по Коми сообщили, что это административое нарушение, которое карается штрафом в тысячу рублей:

- КоАП РФ Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей. Предусмотрено наказание в размере тысячи рублей. Выносится инспектором ДПС. Зафиксирует – накажет на месте. Очевидцам нарушения необходимо его зафиксировать. Лучше снять видео, где будет хорошо виден государственный номер авто. Фотография не свидетельствует о движении. Затем необходимо написать заявление и отдать его в дежурную часть УМВД либо непосредственно в ГИБДД. По материалу проведут проверку, водителя найдут, возьмут подтверждение и примут решение о наказании, - сообщают в ГИБДД.