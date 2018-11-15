2018-11-15T11:30:21+03:00
Общество

«Человекопосыпалка». В Усинске рабочие лопатой выбрасывали из кузова грузовика песок прямо во время движения

Судя по комментариям, это было прямо около поста ГИБДД
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Подслушано УсинскФото: Подслушано Усинск
Изменить размер текста:

Одно из усинских сообществ опубликовало в соцсети фото того, как посыпают дороги. На кадрах видно рабочих, которые лопатой выбрасывают из кузова грузовика песок – прямо во время движения. Судя по комментариям, это было около поста ГИБДД. В Госавтоинспеции региона прокомментировали нарушение.

Ручную технологию посыпания асфальта местные жители окрестили с юмором «человекопосыпалкой». Очевидцы пишут, что машину сфотографировали недалеко от Усинска по дороге в вахтовому поселку Харьягинский.

В ГИБДД по Коми сообщили, что это административое нарушение, которое карается штрафом в тысячу рублей:

- КоАП РФ Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей. Предусмотрено наказание в размере тысячи рублей. Выносится инспектором ДПС. Зафиксирует – накажет на месте. Очевидцам нарушения необходимо его зафиксировать. Лучше снять видео, где будет хорошо виден государственный номер авто. Фотография не свидетельствует о движении. Затем необходимо написать заявление и отдать его в дежурную часть УМВД либо непосредственно в ГИБДД. По материалу проведут проверку, водителя найдут, возьмут подтверждение и примут решение о наказании, - сообщают в ГИБДД.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Для Чемпионата мира по бенди грандиозный ледовый дворец строить не будут
В Коми забраковали полтонны продуктов
В одном из районов Коми начали строить мусорный полигон
Подозреваемому в убийстве пропавшей ухтинки дали три дня на раздумья
Экс-мэр Сосногорска, уличенный в махинациях с муниципальной квартирой, предстанет перед судом
Пенсионера из Коми задержали по подозрению в экстремизме
Пенсионера из Коми задержали по подозрению в экстремизме
Полиция Ухты ищет водолазов для поиска тела пропавшей Анастасии Щетининой
Шахта "Интинская" возобновила добычу угля
Волонтеры рассказали, кто распустил ложный слух об обнаруженном трупе ухтинки
Мэрия Сыктывкара в соцсетях обсуждает с жителями города проблему мусора
В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина
Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей
Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации
В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»
В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины
Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах
Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину
В Коми придет потепление
Стала известна причина пожара по Ухтой, в котором пострадали четыре человека
В Ухте пьяный водитель без прав врезался в столб: пострадала пассажирка
После исчезновения женщины из Ухты завели уголовное дело
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении