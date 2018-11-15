Без благ цивилизации: в Коми больница две недели работает без отопления и горячей воды

Две недели пациенты, врачи и персонал одного из корпусов Вуктыльской центральной районной больницы провели без отопления и горячей воды.

Замерзающий поселок

Все началось 22 октября. Тогда в Вуктыле произошла крупная утечка в системе водоснабжения. Без отопления в одночасье остались более сотни объектов в том числе 98 жилых многоквартирных дома. В то время уличная температура воздуха ночью опускалась до 0. Ситуация казалась критичной для города, где проживают порядка 10 тысяч человек.

Но через нескольких дней тепло стало возвращаться в дома горожан.

Новая беда настигла Вуктыл 2 ноября:

- ООО «Аквасервис» предупредило, что из-за ремонтных работ на трубах в больнице перекроют горячую воду. И действительно, из кранов текла только холодная вода, - сообщил заместитель главного врача ЦРБ по медицинской части Андрей Костенко. - Но через несколько дней во втором (старом) корпусе больницы не стало отопления. Батареи начали остывать.

На первом этаже старого корпуса располагается детское отделение, на втором — поликлиника, на третьем — хирургия и реанимация. Когда медики поняли, что тепло в эти стены вернется нескоро, началась спасательная операция.

Согревались, как могли

- Мы постарались по максимуму собрать все электрические обогреватели, которыми располагала больница, и установили их для обогрева самых уязвимых пациентов - детское и реанимационное отделения, - говорит врач Костенко. - Чтобы снизить нагрузку на больницу прекратили брать плановых больных, и принимали только экстренных пациентов.

Но обитателей детского отделения не спасали даже обогреватели, и тогда маленьких пациентов перевели на 4 этаж первого корпуса ЦРБ, в отапливаемое здание.

Медики, наверное, так и продолжали бы молчать: они, дававшие врачебную клятву, в любой ситуации помогать пациентам, мужественно сносили «холодные времена».

В Вуктыльской ЦРБ холодно и сыро. Фото Андрея ТретьяковаФото: Предоставлено "Комсомолке"

- У меня в кабинете нет обогревателя, у многих врачей, сидящих на приеме, - тоже, - не скрывает Андрей Костенко.

Темные времена

Первыми тревогу забили пациенты поликлиники. Именно их возмутило, что ждать приема теперь приходится в верхней одежде, а в кабинетах стоит жуткий холод.

Врачи ведут прием в куртках. Фото: Жесть КомиФото: vk.com

Люди начали писать гневные сообщения в соцсетях и выкладывать фото:

- В больнице (старое здание) нет отопления и горячей воды уже почти две недели. В детском отделении мамочки спасались обогревателями в палатах. Сейчас деток перевели в новое здание на 4-й этаж. А что делать с теми, кто лежит в реанимации? Представить невозможно как работают там санитарочки. А работники в лаборатории, где люди сдают анализы... Это же просто ужас! - считает горожанка Светлана Святченко.

У офтальмолога без света и холодно, а обогревателя нет. Фото Андрея ТретьяковаФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Побывал в больнице, действительно холодно, батареи холодные. Да ещё и свет выключается частенько. Скорее всего система не выдерживает нагрузку и из-за обогревателей выбивает электричество, - пишет Андрей Третьяков.

И это при том, что температура воздуха в помещении, по нормам СанПиНа должна составлять 22-24°С. Но столбик комнатного термометра в больничных кабинетах не поднимается выше 10С.

Местные жители считают, что власти намеренно замалчивают информацию об отсутствии горячей воды и отопления в единственной на весь район больнице. На носу были выборы руководителя администрации Вуктыла, а значит черный пиар чиновникам не нужен.

Воды нет!

Сегодня утром в старое здание райбольницы возобновили подачу отопления.

- Сейчас нахожусь в поликлинике. Батареи теплые, но в коридорах все еще холодно, люди ходят в куртках, - рассказал «КП» Андрей Третьяков. - Горячей воды тут по-прежнему нет, когда она появится неизвестно.

В районной администрации считают, что авария на городских теплосетях и ЧП в больнице никак не связаны:

- Больничные трубы находятся на балансе минздрава. Систему отопления ЦРБ регулярно промывали и опрессовывали, но из-за сильного износа где-то случился прорыв, - считает начальник отдела ЖКХ и муниципального контроля администрации Вуктыла Светлана Даниленко. - Точнее сразу два прорыва: не выдержала труба отопления внутри здания и труба системы горячего водоснабжения на улице.

По словам чиновницы, работы на объекте идут круглосуточно, рабочие вынуждены искать течь в системе ГВС даже ночью. «В планах ООО «Аквасервис» завершить ремонтные работы и подать горячую воду во второй корпус больницы в ближайшие дни».

Редакция «КП» будет следить за ситуацией.