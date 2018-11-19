2018-11-19T17:04:28+03:00
Общество

Из-за плохой погоды аэропорт Усинска не могут покинуть четыре истребителя

Местные жители фотографируют сверхзвуковые машины
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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15 ноября на запасной аэродром Усинска приземлились четыре двухместных сверхзвуковых истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По данным ИА "Комиинформ", представители ВКС России обратились в АО "Комиавиатранс" с просьбой о дозаправке. Однако четыре дня спустя плохая погода до сих пор не дает им покинуть территорию Республики Коми.

Местные жители уже вовсю облюбовали место посадки истребителей и выкладывают их фотографии в соцсети. Однако некоторых усинцев беспокоит тот факт, что жители города обсуждают прилет перехватчиков в соцсетях.

Фото: Юрий Глотов

Фото: Юрий Глотов

- Хватит выпендриваться фотографиями стратегических объектов в социальных сетях и "знаниями" о том, почему они тут и так далее. Не вводите людей в заблуждение, у некоторых от этого паника, - гласит пост в одном из городских пабликов в "Вконтакте".

Фото: Юрий Удот

Фото: Юрий Удот

Однако усинцы тут же нашли, чем ответить недовольному пользователю Интернета.

- А вам какая разница? Кто что говорит? В больших городах люди их каждый день видят и фоткают! А здесь что? Нельзя что ли? Может кто-то их никогда не видел, вот и обсуждают, - считает житель Усиснка Николай Кирющенков.

- Что так возбудились? Ну приземлились и что??? Меньше знаешь, лучше спишь, - считает Андрей Аббасик.

- Какая может быть паника? Не нравится, не читайте, - выразил свое мнение Герман Халилов.

Фото: Юрий Глотов

Фото: Юрий Глотов

- Ну вот хоть какое-то событие в нашем мегаполисе и то ни обсудить нельзя, ни фотки посмотреть... Многолетняя жизнь в маленьком городе накладывает свой отпечаток, в крупном городе на это даже бы не обратили внимание, - считает Зинаида Морозова.

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