На выходные в Сыктывкаре перекроют улицу Карла Маркса

В субботу и воскресенье, 17 и 18 ноября в Сыктывкаре будет перекрыто движение транспорта по улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Коми.

Как пояснили городские власти, эти ограничения связаны с тем, что Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» будут проводить земляные работы по всей ширине проезжей части улицы Карла Маркса в районе дома № 199. В связи с этим изменится схема движения автобусов по маршрутам № 1, 12, 17, 28, 38 и 54.

Так, по маршруту № 1 «Школа № 33 – ТРЦ Макси» и № 15 «Городской Автовокзал – с/х Пригородный» движение в прямом и обратном направлениях будет осуществляться по улицам: Карла Маркса – Красных Партизан – Октябрьский проспект – Орджоникидзе – далее по маршруту.

По маршруту № 12 «СЛПК – Автостанция» движение будет осуществляться, минуя улицы Карла Маркса и Красных Партизан, в прямом и обратном направлениях по улицам: Орджоникидзе – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

По маршруту № 17 «Кардиоцентр – с/х Пригородный» движение будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по следующим улицам: Красных Партизан – Первомайская – Орджоникидзе – далее по маршруту.

По маршруту № 28 «65 лет Победы – ТРЦ Макси» и № 24 «Росгосстрах – Верхний Чов» в прямом и обратном направлениях движение будет осуществляться по следующим улицам: Карла Маркса – Красных Партизан – Первомайская – далее по маршруту;

По маршруту № 38 «ул. Карла Маркса – Дырнос-3» движение будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по следующим улицам: Красных Партизан – Юхнина – Орджоникидзе – далее по маршруту;

По маршруту № 54 «ЖД Вокзал – ул. Славы» движение будет осуществляться в прямом и обратном направлениях по следующим улицам: Карла Маркса – Красных Партизан (через остановочный пункт «Госпиталь») — Октябрьский проспект – далее по маршруту.