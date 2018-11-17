2018-11-17T18:43:48+03:00
Общество

За сутки бульдозеры два раза обесточили Микунь

«Комиэнерго» обратилось с заявлением в полицию
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Электроснабжение оба раза восстановилиЭлектроснабжение оба раза восстановилиФото: из открытых источников
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Уходящая неделя выдалась напряженной для Микуни Усть-Вымского района, но по причине отсутствия электрического напряжения. За сутки город дважды оставался без света.

Так, 13 ноября в 15:41 на пульт Северо-Западного филиала «Комиэнерго» поступила информация о том, что в городе обесточены 1600 жильцов, а также котельная и насосная станции. Как оказалось, виновата была спецтехника, которая сваливала в охранной зоне линии электропередач песок.

Бульдозеры нарушили габариты и порвали сразу три провода. В итоге энергетиками пришлось заменить 360 метров проводов в двух пролетах опор. Только после этого энергоснабжение в городе восстановилось.

Однако уже 14 ноября в 14.10 жители этой же части города снова остались без света. Как передает телеканал «Юрган», практически в этом же месте спецтехника складировала песок и уже второй раз оборвала провод и повредила элемент опоры. Энергетики заменили 60 метров провода и восстановили электроснабжение. Кроме того, «Комиэнерго» обратилось с заявлением в полицию.

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