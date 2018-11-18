Лыжница из Коми заняла второе место в гонке в Финляндии

В субботу, 17 ноября, лыжница из Коми Юлия Белорукова заняла второе место в гонке в финском Рованиеми. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

В Рованиеми прошла вторая гонка, являющаяся отборочной к первым этапам Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в спринте классическим стилем. Среди женщин победила Наталья Непряева, второй финишировала Юлия Белорукова. Третье место досталось Наталье Матвеевой, четвертое – Татьяне Алешиной. Пятое место заняла американка Софи Колдвелл, а шестое – россиянка Евгения Шаповалова.

Среди мужчин победил Александр Большунов, второе место у Глеба Ретивых, третье место занял француз Лука Шанава. Четвертым финишировал спортсмен из Сыктывкара Илья Семиков.