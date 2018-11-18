2018-11-18T14:23:39+03:00
Общество

Автопробег и голуби: в Сыктывкаре почтили память жертв ДТП

В столице Коми с начала 2018 года в дорожных авариях погибло 9 человек
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре прошел автопробег в память жертв ДТПВ Сыктывкаре прошел автопробег в память жертв ДТПФото: Дарья ЮДИНА
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Уже несколько лет подряд в Сыктывкаре проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. Одно из таких мероприятий - автопробег, который устраивают члены сыктывкарского автомобильного движения "SMOTRA.RU" вместе с инспекторами ГИБДД. Как началось акция - смотрите в нашем фоторепортаже.

Точкой отсчета для автопробега стал Свято-Стефановский кафедральный собор. Именно там собрались люди, решившие почтить память жертв дорожных аварий.

Желающие почтить память умерших собрались в Свято-Стефановском соборе Фото: Дарья ЮДИНА

Желающие почтить память умерших собрались в Свято-Стефановском собореФото: Дарья ЮДИНА

Как сообщило сыктывкарское отделение ГИБДД, в столице Коми дороги "убили" девять человек с начала 2018 года. В числе погибших - один ребенок.

Почтить память жертв ДТП пришли и взрослые, и дети Фото: Дарья ЮДИНА

Почтить память жертв ДТП пришли и взрослые, и детиФото: Дарья ЮДИНА

В начале мероприятия в соборе отслужили молебен. Некоторые люди продолжали креститься уже после окончания службы.

Некоторые молились и во дворе Фото: Дарья ЮДИНА

Некоторые молились и во двореФото: Дарья ЮДИНА

После люди начали обклеивать белый автомобиль, участвующий в автопробеге, бумажными голубями - симовлами душ умерших. Машину облепили со всех сторон белыми и синими птицами. Обклеивали железного коня с надписью "Не допустим жертв на дорогах" как взрослые, так и дети.

Бумажные птицы были разных цветов Фото: Дарья ЮДИНА

Бумажные птицы были разных цветовФото: Дарья ЮДИНА

Акцию поддержали также школьники из разных учебных заведений. Несколько классов пришли подготовленными: ребята надели светоотражающие жилеты.

Акцию поддержали школьники Фото: Дарья ЮДИНА

Акцию поддержали школьникиФото: Дарья ЮДИНА

Также рядом с входом в собор выложили слово "жизнь" из красных свечей - ещё одного "памятного" символа.

Из свечей рядом с собором выложили слово "жизнь" Фото: Дарья ЮДИНА

Из свечей рядом с собором выложили слово "жизнь"Фото: Дарья ЮДИНА

Начало автозабега "сопроводили" колокольным звоном.

В конце позвонили в колокол Фото: Дарья ЮДИНА

В конце позвонили в колоколФото: Дарья ЮДИНА

Активисты из движения "SMOTRA.RU" перед тем, как отправиться в путь, добавили своим лошадкам бумажных деталей: голуби, надписи "Жизнь важнее скорости", "Жизнь ребенка дороже автокресла" разместились на капотах машин.

Автомобилисты наклеили соответствующие надписи Фото: Дарья ЮДИНА

Автомобилисты наклеили соответствующие надписиФото: Дарья ЮДИНА

Колонна машин стартовала в 11 часов: в главе встали машины инспекторов ГИБДД и "голубиный" автомобиль. Акция отправились к Свято-Преображенскому храму в Эжве. Она завершится сегодня в 16 часов на площадке ТРЦ "Июнь" всеобщей минутой памяти.

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