2018-11-18T15:16:26+03:00
Общество

В Усинске пропала 35-летняя женщина, у которой остался ребенок

Она вышла из дома ещё 16 ноября
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Она вышла из дома ещё 16 ноябряОна вышла из дома ещё 16 ноябряФото: из открытых источников
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В Усинске пропала 35-летняя местная жительница Эльвира Шах. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в Коми. По данным волонтеров, женщина вышла из своего дома в Усинске еще 16 ноября около 19.00. С тех пор о ней ничего неизвестно. У женщины осталась маленькая дочь. Сейчас она находится у сестры Эльвиры. Рост пропавшей - 156 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, глаза карие, носит очки. Женщина была одета в синий пуховик, спортивные черные брюки и черную шапку. Тем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить на горячую линию 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный), либо 112.

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