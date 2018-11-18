В Усинске пропала 35-летняя женщина, у которой остался ребенок

Фонд соцстраха в Крыму: пострадавшим в Керченской трагедии не нужно собирать деньги на средства реабилитации, им поможет государство

Ведомство объявило, что пострадавшие будут обеспечены протезами, ортопедическими и другими изделиями в кратчайшие сроки и в полном объеме