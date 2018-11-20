2018-11-20T13:04:25+03:00
Общество

Индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров: Коми на 55 месте из 85

Исследователи рынка труда страны сделали неутешительные выводы ля северян
Ольга СОЛОВЕЙ
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В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста, мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 75 лет.В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста, мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 75 лет.Фото: Архив "КП"
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РИА Рейтинг провело исследование «Рынок труда в регионах России – индекс 2018». Агентство рассчитало индекс привлекательности рынка труда для пожилых людей и составило рейтинг регионов по возможности пенсионеров найти достойную работу.

Первые два места традиционно отошли Москве и Санкт-Петербургу (74,5 балла) — они сильно оторвались от других регионов. В этих городах многие люди, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если лишаются работы, могут достаточно легко найти новую.

В тройку лидеров по индексу также вошла Московская область со значением 64,4 балла, на четвертом месте находится Воронежская область (59,1), на пятом — Татарстан (57,3). В первую десятку по индексу входят также Белгородская область (57,2), Ленинградская область (56,2), Волгоградская область (56,0), Крым (55,4) и Калужская область (55,3).

Однако почти все богатые северные регионы России с развитой добывающей промышленностью располагаются внизу списка.

Ненецкий АО располагается на 81-м месте (20,5), Чукотский АО – на 76-м месте (25,9), Магаданская область занимает 72-е место (29,2) по индексу привлекательности рынка труда для пенсионеров, Ямало-Ненецкий АО – на 71-м месте (29,3), а Ханты-Мансийский АО располагается на 67-м месте (30,6)". Наименее благоприятны для трудоустройства пенсионеров Тыва (9,3), Ингушетия (13,3) и Чечня (15,3).

Республика Коми попала на 55-ю строчку рейтинга из 85 с показателем в 39,1 балл. Рядом с ней расположились Псковская (39,8 балла) и Иркутская области (38,7 балла).

В исследовании принимали участие пожилые люди трудоспособного возраста, мужчины — от 60 до 72 лет, женщины — от 55 до 75 лет.

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