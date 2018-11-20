2018-11-20T17:42:29+03:00
Спорт

«Отпусти мужа на игру»: попросили сексапильные баскетболистки из Коми жену своего фаната

Клуб "НИКА" запустил необычную видеоакцию
Евгений Никитин
Поделиться:
Скрин из видеоСкрин из видео
Изменить размер текста:

Баскетбольный клуб «Ника» персонально может пригласить любого болельщика на игру. Необычная акция #НИКАотпросит стартовала вчера. В рамках нее игроки команды Екатерина Пятина и Татьяна Игнатченко записали видообращение к своему болельщику Евгению Ракину. Оказалось, что сыктывкарец ходит на все домашние игры «НИКИ», но ближайшие матчи могут пройти мимо Евгения из-за домашних дел. Болельщик обратился к клубу с просьбой отпросить его у жены Ольги. Руководство клубу пошло на встречу своему фанату, а просьба переросла в настоящую акцию.

Генеральный менеджер Максим Чурсанов рассказал «КП-Коми», как родилась идея виодеообращения к жене болельщика. Оказалось, что руководство «НИКИ» вдохновилось акцией клуба «Локомотив Кубань - Краснодар».

- В прошлом году они делали подобное. Я видел, что игрок отпрашивал жену у мужа на матч. Но там видел было снято просто, без изыском. Я подумал, что эту идею можно делать намного интереснее, но подав по-женски, - пояснил генменеджер.

Первым обратившимся оказался сыктывкарец Евгений Ракин, которого на игру не отпускала жена.

- Мы понимали, что к нам кто-нибудь обратиться и тут появился Евгений. Мы все его хорошо знаем. Правда, ролик так записан, что, скорее всего, жена его не пустит, - сделал напрашиваюшийся вывод Максим Чурсанов.

Оказалось, что жена Евгения с юмором отнеслась к ролику и в итоге отпустила своего мужа на игру.

- Большое спасибо клубу! Отпрошен ! Обязательно буду! Все сделано на высшем уровне! Клуб подошел к конкретной ситуации со мной со всем сердцем. Видно, как руководство клуба и сами девчонки заинтересованы в нас, в простых болельщиках от мала до велика и хотят, чтобы на каждом матче был аншлаг и не было свободных мест! Им нужна наша поддержка! – не смог скрыть своего восторга фанат баскетбола.

К слову, клуб хочет поработать в разных направлениях и с разными болельщиками: отпросить ребенка с урока, студента с пар. Акция будет действовать в течение всего сезона. Свои заявки оставляйте в группе клуба в "Вконтакте".

"НИКА" (Сыктывкар) специально для любимого болельщика Евгения Ракина (23.11 в 18.30, 24.11 в 17.00).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подростку из Коми грозит год тюрьмы за сожжение флага России
Вокалисты из Коми не прошли в финал «Универвидения-2018»
Под Ухтой горит производственное здание
Парад рекордов мобильного общения в Коми
Усинец, угнавший автомобиль мэрии и попавший на нем в смертельное ДТП, не признал свою вину
В Коми погиб водитель провалившегося под лед снегохода
В Сыктывкаре в одном из детских центров объявлен карантин
В Прилузском районе Коми столкнулись LADA Largus и «Жигули»: погибла женщина
К концу недели в Коми придут 30-градусные морозы
Ухтинец заказал в интернете навигатор, а получил две книги
В Сыктывкаре «Лада» сбила девятилетнюю девочку
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
Участники «Универвидения-2018» вытянули свои «счастливые номера»
Под Ухтой ВАЗ врезался в «буханку»: пострадала женщина
В Сыктывкаре 82-летняя женщина выпала из едущего автобуса
На пожаре в Прилузье погибли два человека
В субботу в Коми снег с дождем
Топ-5 "замороженных" воркутинцев
В Коми 20-градусные морозы сменятся оттепелью
В Печоре лесники нарубили деревьев на уголовное дело
Призерка Олимпиады Юлия Белорукова заняла второе место в престижных международных стартах
Для Чемпионата мира по бенди грандиозный ледовый дворец строить не будут
В Коми забраковали полтонны продуктов
В одном из районов Коми начали строить мусорный полигон
Подозреваемому в убийстве пропавшей ухтинки дали три дня на раздумья
Экс-мэр Сосногорска, уличенный в махинациях с муниципальной квартирой, предстанет перед судом