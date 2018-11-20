«Отпусти мужа на игру»: попросили сексапильные баскетболистки из Коми жену своего фаната

Баскетбольный клуб «Ника» персонально может пригласить любого болельщика на игру. Необычная акция #НИКАотпросит стартовала вчера. В рамках нее игроки команды Екатерина Пятина и Татьяна Игнатченко записали видообращение к своему болельщику Евгению Ракину. Оказалось, что сыктывкарец ходит на все домашние игры «НИКИ», но ближайшие матчи могут пройти мимо Евгения из-за домашних дел. Болельщик обратился к клубу с просьбой отпросить его у жены Ольги. Руководство клубу пошло на встречу своему фанату, а просьба переросла в настоящую акцию.

Генеральный менеджер Максим Чурсанов рассказал «КП-Коми», как родилась идея виодеообращения к жене болельщика. Оказалось, что руководство «НИКИ» вдохновилось акцией клуба «Локомотив Кубань - Краснодар».

- В прошлом году они делали подобное. Я видел, что игрок отпрашивал жену у мужа на матч. Но там видел было снято просто, без изыском. Я подумал, что эту идею можно делать намного интереснее, но подав по-женски, - пояснил генменеджер.

Первым обратившимся оказался сыктывкарец Евгений Ракин, которого на игру не отпускала жена.

- Мы понимали, что к нам кто-нибудь обратиться и тут появился Евгений. Мы все его хорошо знаем. Правда, ролик так записан, что, скорее всего, жена его не пустит, - сделал напрашиваюшийся вывод Максим Чурсанов.

Оказалось, что жена Евгения с юмором отнеслась к ролику и в итоге отпустила своего мужа на игру.

- Большое спасибо клубу! Отпрошен ! Обязательно буду! Все сделано на высшем уровне! Клуб подошел к конкретной ситуации со мной со всем сердцем. Видно, как руководство клуба и сами девчонки заинтересованы в нас, в простых болельщиках от мала до велика и хотят, чтобы на каждом матче был аншлаг и не было свободных мест! Им нужна наша поддержка! – не смог скрыть своего восторга фанат баскетбола.

К слову, клуб хочет поработать в разных направлениях и с разными болельщиками: отпросить ребенка с урока, студента с пар. Акция будет действовать в течение всего сезона. Свои заявки оставляйте в группе клуба в "Вконтакте".