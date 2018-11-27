Фотопроект "КП в Коми" шагнул в народ

"КП в Коми" со свойственным ей комсомольским задором активно и с энтузиазмом реализует благотворительный фотопроект "Меняем город вместе". Цель нашей акции - украсить яркими фотографиями самые многолюдные места Сыктывкара. Сегодня вечером в холле Юношеской библиотеки мы открыли первую народную выставку фотографий.

Выставку организовали в холле библиотеки. Любой посетитель храма книги не сможет пройти мимо нее.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Выставку составили работы известных мастеров фотографии: Сергея Гордеева, Павла Сидорова, Татьяны Спицыной, Юрия Ефимца и Максима Филипьева. Кроме того, в экспозицию вошли снимки простых фотолюбителей - это Надежда Немчинова, Мария Лапина, Владислава Муравьева, Анна Семукова, Денис Кацаров, Ольга Панюкова и Юлия Медведева. География проекта включает Усть-Вымский, Усть-Цилемский и Удорский районы, Инту и, конечно же, Сыктывкар.

В выставку вошли фотографии любителей и профессионаловФото: Алиса КОЗЛОВА

На выставке представлены красивейшие уголки природы нашей республики, деревенские пейзажи, лица земляков, промышленные объекты, хищные звери и забавные птицы. Все фотографии были переданы в дар Юношеской библиотеке от редакции издания "Комсомольская правда в Коми".

Совместными усилиями мы сделаем город крашеФото: Алиса КОЗЛОВА

Проект "Меняем город вместе" вызвал живой интерес среди молодых горожан. На открытие выставки пришли студенты сыктывкарских колледжей и вузов - словом, те, кому одинаково интересна газета "Комсомольская правда в Коми" и литература из обширного собрания Юношеской библиотеки. Многие ребята не преминули сделать селфи на фоне красочных фотографий. Представленные фотоработы понравились всем без исключения.

Выставка в Юношеской библиотеке будет действовать до февраля следующего года, а затем отправится по районам республики.

Отметим, что уже завтра в 11 часов состоится открытие мобильной выставки на железнодорожном вокзале. А уже совсем скоро экспозиции украсят автовокзал и Национальную библиотеку Республики Коми.