"Эти фотографии уменьшат число пластикового мусора в лесу", - посетительница выставки "Меняем город вместе"

Экспозиция в рамках проекта "КП в Коми" "Меняем город вместе" напомнит сыктывкарцам и гостям города о хрупкости экологии. Фотографии, которые с сегодняшнего дня украсили стены автовокзала столицы Коми, познакомят пассажиров с красотами национального парка "Югыт ва" и обитателями дремучих удорских лесов, позволят насладиться панорамным видом Сыктывкара и снимками уютных деревень.

Галина Казанцева: "Многие жители Коми ни разу не были на Приполярном Урале, не представляют, как там красиво."Фото: Алиса КОЗЛОВА

- На выставке я увидела места, в которых сама неоднократно бывала, - это Инта и Приполярный Урал. А ведь многие жители Коми ни разу не были в горах и даже не представляют, как там красиво, какой там свежий и прозрачный воздух, а в реках течет хрустально чистая вода. Я очень надеюсь, что эти фотографии уменьшат число пластикового мусора в наших лесах. Хочется верить, что люди увидят красоту нашей природы и поймут, как важно беречь нашу экологию, - поделилась своими впечатлениями от выставки Галина Казанцева из поселки Ельбаза Сысольского района.

Выставку составили работы профессионалов фотодела Павла Сидорова, Татьяны Спицыной, Сергея Гордеева, Юрия Ефимца, Максима Филипьева, Алексея Яковлева, Андрея Беляева, Максима Голованова и Алексея Торопова.

Фотографии украсили стены зала ожидания автовокзалаФото: Алиса КОЗЛОВА

Напомним, что народные фотовыставки в рамках проекта "Меняем город вместе" уже открылись в Юношеской библиотеке, на железнодорожном вокзале столицы Коми. А в это воскресенье, 2 декабря, в 13:00 очередная экспозиция начнет действовать в Национальной библиотеке.