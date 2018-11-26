В Сыктывкаре впервые за семь лет прошел конкурс парикмахерского мастерства: фоторепортаж

В Сыктывкаре впервые за семь лет прошел республиканский конкурс парикмахерского искусства «Войвывса Мичлун/Краса Севера». В последний раз мастера по прическам состязались в профессионализме в 2011 году! Мы побывали на состязании и увидели, как все устроено.

Как все проходило

Чемпионат проходил в субботу, 24 ноября, в Доме дружбы народов с утра до самого вечера. На этапе жеребьевки ведущий вызывал участников и вручал им конверты с номерами зеркал, которые расположились в центре большого зала. Парикмахеры направлялись к своим рабочим местам и начинали делать прическу после специального сигнала.

Состязание парикмахерского искусства, как и любое крупное состязание профессионалов, проходило по строгим правиламФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Состязание парикмахерского искусства, как и любое крупное состязание профессионалов, проходило по строгим правилам. Например, моделям не разрешалось помогать участникам соревнований в создании причесок ( сушить волосы, дотрагиваться до волос). Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалу. Даже неправильная поза моделей наказывалась начислением штрафных баллов судьями-старейшинами. Например, некоторые конкурсанты в пылу работы засунуть расческу в зубах, а это нарушение.

Накал страстей был нешуточным, ведь всего, как правило, за 35 минут мастерам нужно было создать прическу от «а» до «я»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

«Поле боя» было огорожено лентой, чтобы случайные посетители мероприятия не отвлекали конкурсантов. Болельщики сидели в зрительном зале и наблюдали, как работают участники состязания. Накал страстей был нешуточным, ведь всего, как правило, за 35 минут мастерам нужно было создать прическу от «а» до «я». Но на лицах конкурсантов волнение практически не отражалось. Они очень быстро плели косы, делали начесы, закрепляли диковинные конструкции заколками. Только после они признавались, что волнение действительно зашкаливало:

Сыктывкарка Мария Палкина демонстрирует стрижку, которую сделала студента колледжа сервиса и связи Мария РыбаконинаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Участвую в конкурсе мастерства в первый раз. Получила колоссальный опыт, потому что прическу на время не делала никогда. От волнения и спешки даже посадила себе царапину на руке острым краем рабочего инструмента, - призналась студентка второго курса коллежа сервиса и связи Мария Рыбаконина, которая выступала в номинации «Модная стрижка с укладкой «Карса бияс». Впоследствии ее работа получила первое место в категории «Учащиеся».

Кто участвовал

Как рассказала один из организаторов конкурса Галина Харитонова, в Доме дружбы народов состязались 33 парикмахера из Сыктывкара, Койгородка, Микуни, Эжвы в трех категориях - «Учащиеся», «Юниоры» (имеющие опыт работы 1-2 года) и «Мастера».

Во время прохода членов жюри модели должны сидеть лицом к зеркалуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Семь лет мастера парикмахерского искусства нашего региона не чувствовали дух соревнования: VI Республиканский конкурс парикмахерского искусства, и декоративной косметики был проведен 17 ноября 2011 года. Для совершенствования мастерства и профессионализма парикмахерам Коми приходилось выезжать на чемпионаты за пределы республики. Здесь вы они наконец смогли почувствовать себя настоящим художником. Мы очень надеемся, что таких гигантских перерывов больше не будет и следующий конкурс состоится уже в 2019 году, - отметила Галина Васильевна.

На голове модели композиция, которая была призвана лучшей в номинации «Постижерные изделия» категории «Учащиеся»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Какие номинации

Студенты, юниоры и мастера соревновались в пяти номинациях, каждая из которых отличалась своими особенностями и требованиями. Например, в номинации салонная торжественная прическа «Юсьл н сьыланкыв» (Лебединая песня) были запрещены украшения из волос, волокон или сходных материалов. А в номинации свадебная прическа «Еджыд Райда» («Светлая Райда») плетение должно было составлять не менее 50%.

Модель театра мод Милена Савидова демонстрирует постижерное изделиеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Одна из самых зрелищных номинаций - «постижерное изделие « шкам шка» (Выше радуги)». Если сокращенно, то постиж – это изделие из волос, над которым конкурсанты днями и ночами трудились в преддверии состязания. То есть, в отличие от других номинаций, где прическа создается здесь и сейчас, модель выходила на подиум с полностью готовой работой, где выполнялась только окончательная доработка.

Однако ходить с такой конструкцией на голове было не самым простым занятием, призналась модель Дана РадченкоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Над своим проектом «Сияние Севера» трудилась почти две недели. Здесь нам дали пять минут, чтобы мы закрепили конструкции на моделях, - рассказала студентка Людмила Ветошкина. Ее работу жюри оценило, как лучшую в этой номинации.

Вообще, модели с постижем в виде соборов или рогов смотрелись феерично. С ними все хотели сфотографироваться. Однако ходить с такой конструкцией на голове было не самым простым занятием, призналась модель Дана Радченко: «Постиж не самый легкий. И колонны, которые вы видите, тяжело крепить».

Студенты, юниоры и мастера соревновались в пяти номинациях, каждая из которых отличалась своими особенностями и требованиямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вообще, каждая номинация собирала болельщиков, которые следили, как создаются уникальные прически. В зале можно было проследить, на что делает акцент нынешняя мода:

- Сейчас мода на крупное плетение, крупные пряди. Это проще, легче и не менее интереснее, чем мелкое плетение, - поделилась студентка третьего курса колледжа сервиса и связи Дарина Мишарина, которая в этот день стала призером в нескольких номинациях.

Как оценивали участников

После того, как звучал сигнал окончания конкурсного времени на подиум выходили члены жюри. Они лавировали между готовыми моделями, изучали прически и ставили баллы в специальной таблице. Почетный гость конкурса, сертифицированный судья фестиваля «Невские Берега», мастер международного класса и имиджмейкер Ирина Карасева рассказала, что жюри оценивало конкурсантов максимально справедливо:

- Я сама конкурсный мастер, поэтому отлично помню, что такое волнение. Сегодня на площадке услышала краем уха, как конкурсант, давая интервью, отметил, мол, надеемся, что судейство будет честным. Могу отметить, что перед состязанием я собрала членов жюри на мини-брифинг, где еще раз проговорила, что во время оценивания они не могут общаться друг с другом. Это первое, что говорит о честном судействе. Кроме того, результаты подсчитывались в специальной программе, используемой и на конкурсе «Невские берега», - отметила Ирина Карасева. Она подчеркнула, что готова прокомментировать любую претензию от участников конкурса, не согласных со своими оценками.

Как правило, за 35 минут участники состязания должны были создать конкурсную прическу «с нуля»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Вы очень современные! В Коми отсутствует местечковость,поэтому я была удивлена высокому уровню работы. Единственное пожелание, чтобы больше не было таких больших перерывов, ведь подобные конкурсы очень важны. Красота, которую несут сотрудники нашей сферы, спасет мир, - подытожила главный судья соревнования.