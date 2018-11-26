КП-Авиа №25: храмы Коми, армянский вузясянiн и зырянская пицца!

Тоскливые ноябрьские будни окрасились яркими красками – вышел в свет 25-ый номер журнала для авиапассажиров «КП-Авиа». Борта самолетов авиакомпаний «Комиавиатранс» и «Нордавиа» и другие адреса встречают новый выпуск.

Цвет настроения – осень, а это значит, что надо настраиваться на душевное тепло и добрые поступки. Именно так и сделали ребята из дружной команды благотворительного фотопроекта «Каталог хороших людей», средства от которого поступили в фонд республиканской детской клинической больницы. Организатором проекта выступила газета «Комсомольская правда-Коми». Подробнее об отзывчивости сыктывкарцев и радости пациентов детской больницы читайте на страницах нового журнала «КП-Авиа».

А еще в 25-м номере вас ждет история о железном «дожде», который уже полвека сыплется на головы жителей Удорского, Ижемского и Усть-Цилемских районов Коми. Вы узнаете, за какие грехи заплатил свободой и был сослан Сталиным в заполярные лагеря республики яркий человек своей эпохи, кинодраматург Алексей Каплер. О да, речь пойдет о любви, что дает нам силы жить! У Каплера это была любовь к кино и, конечно же, к женщинам.

И кстати, о милых дамах, друзья. Гостем номера стала счастливая и очаровательная Екатерина Борш – ведущая телеканала «Юрган», которая ежедневно мотивирует тысячи зрителей по ту сторону экрана на позитивный настрой и дарит ощущение гармонии и радости. Традиционные рубрики журнала познакомят с героем коми мифологии – коварным разбойником Кöрт-Айкой, научат выпекать восхитительную (аж тает во рту!) пиццу по-зырянски, порадуют шарадами писателя и альпиниста Сергея Журавлева.

А специально для тех, кто в ближайшее время никуда не летит, мы подготовили электронную версию журнала ЗДЕСЬ. Где еще можно найти наш журнал? В кармашках пассажирских кресел в самолетах авиакомпаний «Комиавиатранс» и «Нордавиа», на стойках в «стерильных» зонах всех аэропортов республики, в фойе администрации Сыктывкара и Госсовета Коми, в министерствах и ведомствах, в спортивных объектах столицы Коми, гостиницах. Полный список мест распространения опубликован в журнале.

Устраивайтесь поудобнее, дорогие друзья, журнал «КП-Авиа» уже ждет вашего внимания. Оставайтесь с нами – на высоте!

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