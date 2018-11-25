Лыжница из Коми победила в гонке в Финляндии
Юлия Белорукова пришла первой в спринте
Гонка прошла в РукеФото: из открытых источников
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В субботу, 24 ноября, в Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором победила спортсменка из Коми Юлия Белорукова. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.
Спортсмены состязались в спринте классическим стилем. Среди женщин победила спортсменка из Коми Юлия Белорукова. Второе и третье место досталось шведским лыжницам Майе Дальквист и Иде Ингемарсдоттер.
Среди мужчин победил Александр Большунов из Тюменской области, второй и третье место заняли норвежцы Йоханнес Клаебо и Эрик Брандсдаль.