2018-11-25T11:37:07+03:00
Общество

Лыжница из Коми победила в гонке в Финляндии

Юлия Белорукова пришла первой в спринте
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Гонка прошла в РукеГонка прошла в РукеФото: из открытых источников
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В субботу, 24 ноября, в Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором победила спортсменка из Коми Юлия Белорукова. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Спортсмены состязались в спринте классическим стилем. Среди женщин победила спортсменка из Коми Юлия Белорукова. Второе и третье место досталось шведским лыжницам Майе Дальквист и Иде Ингемарсдоттер.

Среди мужчин победил Александр Большунов из Тюменской области, второй и третье место заняли норвежцы Йоханнес Клаебо и Эрик Брандсдаль.

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